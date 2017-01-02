В Узбекистане увеличиваются акцизы на алкоголь и табак, плата за использование абонентских номеров и новые ставки налога на потребление бензина
По данным ведомства, в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, с 1 января 2017 года акцизный налог на этиловый спирт вырос на 25% до 6275 сумов (1,9 доллара), на натуральные вина — на 5% до 6358 сумов (2 доллара), на коньяк — на 27% до 58265 сумов (18,2 доллара), на водку и прочую алкогольную продукцию — на 25% до 43246 сумов (13,5 доллара), на пиво — на 25% до 5133 сумов (2 доллара). Ставки акцизов установлены из расчета за 1 декалитр готовой продукции.
Согласно постановлению, акцизный налог на сигареты с фильтром и на сигареты без фильтра возрос в 1,3 раза — до 28794 сумов (11,7 доллара) за 1 тысячу штук.
Акцизы на импорт алкогольной и табачной продукции в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года и составят не менее 3 долларов за литр — на пиво, 6 долларов — на вино, 7 долларов — на водку, 14,5 доллара — на коньяк и 18,2 доллара за тысячу сигарет.
Увеличение акцизного налога на эти виды товаров было учтено при формировании бюджета на 2017 год. Всего за счет косвенных налогов Узбекистан планирует собрать в текущем году 30,26 триллиона сумов (9,4 миллиарда долларов, 68% всех доходов бюджета).
Кроме того в Узбекистане с первого января 2017 года плата за использование абонентского номера юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями), возросла с 1,5 тысячи до двух тысяч сумов, говорится в постановлении президента страны «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год», распространенном во вторник.
Плата взимается за каждый абонентский номер, выделяемый сотовой компанией абоненту на период действия договора на оказание услуг мобильной связи. Количество номеров определяется по состоянию на последнее число месяца, за который производится плата.
Согласно документу, в 2017 году в госбюджет будут направляться 85 процентов указанных средств, 15 процентов - в министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций с целевым направлением на финансирование инвестиционных программ. В прошлом году такие средства распределялись между теми же получателями в пропорции 80/20 процентов.
И ещё. В Узбекистане установлены новые ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств.
Новые ставки были установлены постановлением Президента Узбекистана «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год».
Согласно постановлению, налог на потребление бензина и дизельного топлива с 1 января увеличился на 130 сумов – до 465 сумов за литр.
Несмотря на увеличение ставки, розничная цена бензина осталась прежней. При этом стоимость литра дизтоплива с учетом обновленной ставки налога выросла на указанные 130 сумов и составляет теперь 2375 сумов.
Ставка налога на потребление сжиженного (230 сумов) и сжатого газа (275 сумов) для транспортных средств не изменилась.
Так же стало известно, что с 1 января 2017 года постановлением президента от 27 декабря «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» утверждены новые ставки налога на имущество физических лиц.
Базовая ставка на жилплощадь до 200 кв.м теперь составляет 1,7% (ранее — 1,5%). На городское жилье площадью от 200 до 500 кв.м ставка повысилась до 2,1% (ранее — 1,8%), площадью свыше 500 кв.м — до 2,9% (ранее — 2,5%).
В прочих населенных пунктах размер налога на жилплощадь более 200 кв.м составляет 2,1% (ранее — 1,8%).