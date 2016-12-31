Для внедрения системы утилизации бытовых отходов в Самарканде выделено 37,1 млн. евро
На прошлой неделе посольство Франции в Узбекистане распространило сообщение о том, что 19 декабря Французское агентство развития (ФАР) подписало с Узбекистаном кредитное соглашение на сумму 23,5 млн. евро в рамках финансирования проекта по модернизации управление ТБО в Самарканде. Корреспондент NUZ.UZ встретился с хокимом Самарканда Акбаром Шукуровым и попросил рассказать о сути проекта, о его значении для древнего города.
Так, по словам хокима, в Самарканде в 2017-2019 годах будет реализован проект по внедрению системы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), который призван улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, а также здоровье и жизненные условия граждан. Заказчиком и исполнителем проекта является государственное унитарное предприятие «Maroqand obod», которое функционирует при городском хокимияте.
На осуществление всех работ выделяется 37,1 млн евро. Из них ссуда ФАР составляет 23,5 млн евро, грант Инвестиционного фонда стран Центральной Азии (IFCA) – 8 млн евро, собственные средства Республики Узбекистан – 5,6 млн евро.
Эти финансовые средства будут направлены для осуществления следующих работ. В районе поселка Хишрау в 15 км от центра города будет построен новый санитарно-технический полигон площадью 20 га. Здесь будут установлены полумеханическое сортировочное оборудование для сортировки и оптимизации использованных отходов (пластик, стекло, металл, бумага и т.д.), а также индивидуальная система сбора и использования биогаза. На основе биогаза производится топливо для заправки мусоросборочных машин. Следует отметить, что мусоросортировочный комплекс сможет ежедневно обрабатывать до 80 тонн ТБО.
Недалеко от полигона будет возведен гараж для мусороуборочных машин площадью 2 га. Строение включает в себя административный бытовой корпус, КПП, мастерские, склад, навесы и мойку для спецтехники. Также будут построены 150 охраняемых пунктов сбора ТБО и модернизированы 41 существующие пункты сбора мусора, в которых устанавливаются контейнерные баки. Для этого приобретают 2100 оцинкованных баков с пластмассовыми крышками разных цветов, предназначенных для нескольких видов отходов. Также будут приобретены 70 мусороуборочных машин, 3 самосвала, 2 бульдозера, 2 экскаватора и 1 погрузчик.
На вопрос, что будет с существующей мусорной свалкой, состояние которой вот уже многие годы беспокоит общественность, Акбар Шукуров ответил, что по проекту выделяется 1,6 млн. евро для закрытия старого полигона площадью 16 га.
Осуществление данного проекта даст возможность модернизировать городскую систему сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, их дальнейшей переработки для повторного использования. Градоначальник уверен, что это приведет к улучшению санитарного состояния города, способствует повышению санитарной культуры населения. Словом, туристический Самарканд станет еще краше.
Тошпулат Рахматуллаев, Самарканд