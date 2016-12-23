К 2020 году обеспеченность мясом и мясопродуктами населения Узбекистана увеличится на 28,8%Как следует из презентационных данных ХК «Узбекозиковкатхолдинг», обеспеченность мясом и мясопродуктами населения Узбекистана к 2020 году увеличится на 28,8%.
По прогнозным оценкам, этот показатель увеличится с 37,1 кг на душу населения в 2016 году до 47,8 кг в 2020-м.
Наиболее высокими темпами, по данным компании, будет расти обеспеченность жителей Узбекистана молоком и молочными продуктами. С 265,4 кг на душу населения в 2016 году обеспеченность этими видами продуктов питания увеличится до 362 кг в 2020 году с приростом 43,9% к уровню текущего года.
Ожидаемый рост по обеспеченности сахаром-песком в ближайшем пятилетии составляет 41,5% - с 13,53 кг на душу населения в 2016 году до 19,15 кг. в 2020-м.
Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Президента Узбекистана «О мерах по развитию сырьевой базы, повышению глубокой переработки плодоовощной, мясомолочной продукции, производства и объемов экспорта продовольственных товаров в 2016-2020 годах», за пять лет предусмотрено осуществление 180 инвестиционных проектов на общую сумму $596 млн.
Из них 74 проекта должны осуществляться за счет иностранных инвестиций и кредитов международных финансовых учреждений, с привлечением $163 млн.
Как следует из информации ХК «Узбекозиковкатхолдинг», в 2016 году началась реализация 108 проектов на общую сумму $428,7 млн.
Предусмотрено также создание в регионах республики 15 торгово-логистических центров, специализированных на хранении, переработке и экспорте фруктов и овощей.
В. Новиков.