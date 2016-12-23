Госкомстат проводит анкетирование по вопросам коррупции
Государственный комитет по статистике предложил узбекистанцам принять участие в наблюдении, проводимом с 20 по 30 декабря текущего года в рамках антикоррупционного мониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Целью мониторинга является выявление особенностей и характеристик коррупции, а по его результатам поиск способов снижения уровня коррупции в органах государственной статистики. На сайте ведомства опубликована анкета, которую предлагается заполнить всем желающим.
"С помощью Ваших ответов на вопросы этой анкеты мы надеемся получить точную и полную информацию, проанализировать её и сделать правильные выводы. Поэтому мы очень просим Вас максимально честно и искренне отвечать на наши вопросы. В свою очередь мы гарантируем, что анкета является анонимной, при этом личные данные респондента не будут упоминаться, ответы на вопросы будут использоваться только в обобщенном виде, а также никаким образом не могут быть использованы против Вас или кого-то другого. Мы заранее благодарны Вам за Вашу помощь, за готовность принять участие в нашей работе", - говорится в официальном сообщении Госкомстата.