Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Госкомстат проводит анкетирование по вопросам коррупции
Сегодня, 15:51 0 188 Рейтинг1 Напечатать

Госкомстат проводит анкетирование по вопросам коррупции

Госкомстат проводит анкетирование по вопросам коррупции

Государственный комитет по статистике предложил узбекистанцам принять участие в наблюдении, проводимом с 20 по 30 декабря текущего года в рамках антикоррупционного мониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Целью мониторинга является выявление особенностей и характеристик коррупции, а по его результатам поиск способов снижения уровня коррупции в органах государственной статистики. На сайте ведомства опубликована анкета, которую предлагается заполнить всем желающим.

"С помощью Ваших ответов на вопросы этой анкеты мы надеемся получить точную и полную информацию, проанализировать её и сделать правильные выводы. Поэтому мы очень просим Вас максимально честно и искренне отвечать на наши вопросы. В свою очередь мы гарантируем, что анкета является анонимной, при этом личные данные респондента не будут упоминаться, ответы на вопросы будут использоваться только в обобщенном виде, а также никаким образом не могут быть использованы против Вас или кого-то другого. Мы заранее благодарны Вам за Вашу помощь, за готовность принять участие в нашей работе", - говорится в официальном сообщении Госкомстата.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

Поступок узбекистанца с продуктовой базы Москвы всколыхнул соцсети

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы

Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам

christina
Похожие статьи

В Узбекистане разработали проект закона о противодействии коррупции

ШОС готова принять участие в наблюдении за выборами Президента Республики Узбекистан

Узбекистан и Румыния будут обмениваться данными по делам о коррупции

Узбекистанцы могут поучаствовать в опросе на предмет коррупции

О коррупции, коррупции и еще раз коррупции... в Украине и из Украины

Реклама на сайте
LCN