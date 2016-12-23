→ Министерство финансов Узбекистана проинформировало о дальнейшем развитии обувной промышленности

Министерство финансов Узбекистана проинформировало о дальнейшем развитии обувной промышленностиМинистерство финансов Узбекистана проинформировало о программе мер по дальнейшему развитию кожевенно-обувной промышленности Узбекистана на 2016-2020 годы. Она утверждена правительством 15 сентября текущего года.
По данным ключевого экономического ведомства, за пять лет отраслью предусмотрено произвести промышленной продукции на сумму, эквивалентную более $1,7 млрд.
За этот период, по прогнозу, будет произведено 29 157 тыс. пар обуви, 2 990,1 млн. кв.дециметров выделанной кожи, а также на $35,6 млн - кожгалантерейных изделий.
За 2016-2020 годов предусмотрено реализовать 59 проектов на общую сумму $76,5 млн, из них 37 проектов - по новому строительству ($59,6 млн).
На сегодняшний день по всем проектам утверждены сетевые графики, говорится в информации Министерства финансов.
В 2016 году, по данным Министерства экономики, систему кожевенно-обувных предприятий Узбекистана пополнили два кожевенных производства в СЭЗ «Ангрен» с объемом инвестиций более $2,1 млн.
По данным ключевого игрока кожевенно-обувного рынка Узбекистана – ассоциации «Узбекчармпойабзали», 26 кожперерабатывающими предприятиями отрасли ежегодно перерабатывается и производится около 500 млн. кв.дм. кожтоваров.
По прогнозам экспертов ассоциации, к 2020 году в стране будет производиться 507 млн кв. дм выделанной кожи и 10,4 млн пар обуви.
В среднесрочной перспективе предстоит построить 9 новых обувных фабрик общей производительностью 3 млн пар обуви в год.
До 2020 года намечается расширение мощностей и модернизация действующих обувных фабрик, обновление 15 кожперерабатывающих заводов с увеличением их мощности на 140 млн квадратных дециметров кожи в год.
В 2019 году экспорт продукции отрасли, по прогнозу экспертов ассоциации, увеличится до $140 млн. (в 2015 году - $98 млн). В его структуре удельный вес выделанной кожи сократится до 41% (сейчас 64%), обуви - увеличится до 30 (22%), кожгалантерейных изделий – до 18% с теперешних 9%.
В настоящее время, как отмечают специалисты, география экспорта предприятий ассоциации включает 7 стран во главе с основным импортером в лице Китая (60% ), Турции (15%) и Индии (12%).
По прогнозу, к 2019 году число импортеров узбекских кожтоваров, обуви и кожгалантерейных изделий расширится до 13 государств.
В орбиту узбекского экспорта, наряду с традиционными покупателями (Китай, Турция, Индия, Пакистан, Россия, Казахстан и Корея), войдут Беларусь, Кыргызстан, Польша, Италия, Испания и Чехия.
По данным ассоциации, в настоящее время в ее состав входят 76 предприятий. Из них 32 перерабатывают кожевенное сырье, 38 производят обувь, 4 – кожгалантерейные изделия, 1 выпускает искусственную кожу и 1 специализируется на производстве керамической плитки и переработке кожевенного сырья.
В. Новиков.