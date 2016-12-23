→ Казахстан является основным поставщиком муки и пшеницы в Узбекистан

Казахстан является основным поставщиком муки и пшеницы в УзбекистанОб этом заявил посол Казахстана Ерик Утембаев на состоявшейся 23 декабря пресс-конференции по итогам года в Ташкенте.
Выступая с итоговым докладом перед собравшимися журналистами, посол Казахстана отметил, что основными экспортируемыми товарами из Казахстана в Узбекистан являлись пшеница и меслин, мука пшеничная или пшенично-ржаная, полуфабрикаты из железа или легированной стали, руды и концентраты цинковые, алюминий необработанный.
Однако, одним из важных казахстанских товаров, поставляемых в Узбекистан, остаются мука пшеничная и зерновая пшеница. При этом, Казахстан сохраняет позиции одного из основынх поставщиков данного вида продукции в Узбекистан (525 тыс.тн. муки и около 1,4 млн. тн. Пшеницы и меслины).
В то же время, Казахстан импортирует из Узбекистана природный газ, виноград, абрикосы, вишню и черешню, персики, томаты свежие или охлажденные, сухофрукты.
В целом, обща доля Казахстан составляет 8,7% в товарообороте Узбекистана, что позволило им занять третью позицию после Китая (17,7%) и России (17,2%).
Заметим, что согласно данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, по итогам 9 месяцев 2016 года взаимный товарооборот составил 1,548 млрд. долл. США.