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Сегодня, 01:22 0 510 Рейтинг0 Напечатать

Казахстан является основным поставщиком муки и пшеницы в Узбекистан

Об этом заявил посол Казахстана Ерик Утембаев на состоявшейся 23 декабря пресс-конференции по итогам года в Ташкенте.

Казахстан является основным поставщиком муки и пшеницы в Узбекистан

Выступая с итоговым докладом перед собравшимися журналистами, посол Казахстана отметил, что основными экспортируемыми товарами из Казахстана в Узбекистан являлись пшеница и меслин, мука пшеничная или пшенично-ржаная, полуфабрикаты из железа или легированной стали, руды и концентраты цинковые, алюминий необработанный.

Однако, одним из важных казахстанских товаров, поставляемых в Узбекистан, остаются мука пшеничная и зерновая пшеница. При этом, Казахстан сохраняет позиции одного из основынх поставщиков данного вида продукции в Узбекистан (525 тыс.тн. муки и около 1,4 млн. тн. Пшеницы и меслины).

В то же время, Казахстан импортирует из Узбекистана природный газ, виноград, абрикосы, вишню и черешню, персики, томаты свежие или охлажденные, сухофрукты.

В целом, обща доля Казахстан составляет 8,7% в товарообороте Узбекистана, что позволило им занять третью позицию после Китая (17,7%) и России (17,2%).

Заметим, что согласно данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, по итогам 9 месяцев 2016 года взаимный товарооборот составил 1,548 млрд. долл. США.
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