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→ В Наманганской области теплицы стали выгодным бизнесом
Сегодня, 15:17 0 148 Рейтинг0 Напечатать

В Наманганской области теплицы стали выгодным бизнесом

Многие сельчане Наманганской области в последние годы увлеклись зимним бизнесом – выращиванием овощей в теплицах.


В Наманганской области теплицы стали выгодным бизнесом

По данным областного отделения благотворительного фонда «Махалля», сейчас почти три тысяч семей в 700 махаллях области заняты тепличным хозяйством. Этот вид бизнеса особенно пришелся по душе жителям Туракурганского, Учкурганского и Уйчинского районов. Примечательно, что организаторами теплиц выступают домохозяйки.

Примером тут может служить Маргуба Супижанова из махалли «Истиклол», что в кишлаке Кайки Учкурганского района. В теплице площадью четыре сотки предприимчивая сельчанка выращивает помидоры. Ее супруг Каюмжон-ака работает, поэтому в теплице трудится сама Маргубахон, а помогают ей в уходе за растениями дочери Мухтасар, Муслима и сын Кобилжон.

Свою продукцию они начнут реализовывать в конце декабря, как раз перед новогодними праздниками. Хотя урожай помидора не такой уж большой, но доход будет ощутимым – примерно полтора миллиона сумов.


И. РЕШЕТНИКОВ, г. Наманган.
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christina
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