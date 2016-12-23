→ В Наманганской области теплицы стали выгодным бизнесом

В Наманганской области теплицы стали выгодным бизнесомМногие сельчане Наманганской области в последние годы увлеклись зимним бизнесом – выращиванием овощей в теплицах.
По данным областного отделения благотворительного фонда «Махалля», сейчас почти три тысяч семей в 700 махаллях области заняты тепличным хозяйством. Этот вид бизнеса особенно пришелся по душе жителям Туракурганского, Учкурганского и Уйчинского районов. Примечательно, что организаторами теплиц выступают домохозяйки.
Примером тут может служить Маргуба Супижанова из махалли «Истиклол», что в кишлаке Кайки Учкурганского района. В теплице площадью четыре сотки предприимчивая сельчанка выращивает помидоры. Ее супруг Каюмжон-ака работает, поэтому в теплице трудится сама Маргубахон, а помогают ей в уходе за растениями дочери Мухтасар, Муслима и сын Кобилжон.
Свою продукцию они начнут реализовывать в конце декабря, как раз перед новогодними праздниками. Хотя урожай помидора не такой уж большой, но доход будет ощутимым – примерно полтора миллиона сумов.
И. РЕШЕТНИКОВ, г. Наманган.