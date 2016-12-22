→ Польша-Узбекистан: товарооборот стабильно сокращается

Польша-Узбекистан: товарооборот стабильно сокращается21 декабря в Ташкенте посольство Польши в Узбекистане провело пресс-конференцию по итогам 2016 года.
Как было заявлено на пресс-конференции, данные динамики польско-узбекского товарооборота свидетельствуют о том, что в текущем году не удалось преодолеть сокращение взаимной торговли между двумя странами.
Сохраняется весьма высокое негативное влияние внешних факторов на данный процесс. Под внешними факторами скорее всего, подразумеваются санкции, введенные Западом против России и ответные действия РФ, которые отрицательно сказались на логистике.
Хотя, с учетом высоких показателей экономического развития и Польши и Узбекистана, имеется значительный нереализованный внешнеторговый потенциал.
По оперативным данным за январь-октябрь 2016 года объем товарооборота между двумя странами сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года почти на 8% и составил 106,3 млн. долларов. При этом, если объем польского экспорта в Узбекистан сократился на 17%, то поставки узбекских товаров в Польшу возросли почти на треть.
При общем снижении польского экспорта, в 4,5 раза выросли объемы поставок в Узбекистан продукции из цветных металлов, в 2,6 раза – строительных материалов, на 29% - электротехнического оборудования, на 24% – измерительной и иной аппаратуры.
Основу поставок узбекских товаров в Польшу составляют: хлопок, материалы и изделия из хлопка – более 46%, минеральные продукты – свыше 27%, продукция химической промышленности и изделия из пластмассы – по11%, растительная продукция – около 4,5%, всего продукция из 8 разделов товарной номенклатуры.
В этих условиях основное внимание Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Ташкенте в течение уходящего года было сосредоточено на поддержании активного бизнес- диалога, прямых деловых контактов между предпринимателями Польши и Узбекистана, практической реализации достигнутых ранее договоренностей.
Польская сторона не теряет оптимизма, и как заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Узбекистане Пётр Ивашкевич, в ходе прошедших в сентябре сего года в Варшаве двухсторонних консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран значительное внимание было уделено обсуждению вопросов текущего состояния и перспектив дальнейшего укрепления договорно-правовой базы сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научной и других областях. (В настоящее время договорно-правовая база сотрудничества между Польшей и Узбекистаном включает около 50 двухсторонних документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.)
Ведется работа по согласованию ряда новых документов, которые будут подписаны в наступающем году в рамках предстоящего заседания Польско-Узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В рамках этой деятельности, для укрепления взаимного сотрудничества в области автомобильного транспорта и смежных сферах стала поездка в Польшу в январе текущего года межведомственной делегации из Узбекистана, которая знакомилась с организацией систем контроля за движением автотранспорта. В ноябре сего года состоялся визит в Узбекистан Польской торгово-экономической миссии, организованной Всепольской хозяйственной палатой при поддержке Посольства Республики Польша в Ташкенте, Посольства Республики Узбекистан в Варшаве, а также Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.
Наглядным показателем интереса к развитию взаимного сотрудничества является возросшее в текущем году число визитов, а также количество поступающих в адрес Отдела обращений, запросов и предложений как польских, так и узбекских предпринимателей. Все большее число польских фирм проявляют интерес и желание войти на узбекский рынок для реализации проектов в таких актуальных для Узбекистана областях как нефтегазовая сфера, энергетика, добыча полезных ископаемых, дорожное строительство, сельское хозяйство, транспорт, логистика. Особый интерес вызывают условия деятельности в Свободных экономических зонах, созданных и создаваемых в различных регионах Узбекистана.