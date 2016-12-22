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→ «Миллий тикланиш» будет содействовать раскручиванию бренда «Сделано в Узбекистане»
Сегодня, 15:03 0 327 Рейтинг0 Напечатать

«Миллий тикланиш» будет содействовать раскручиванию бренда «Сделано в Узбекистане»

Это было объявлено вчера на семинаре, организованном в Намангане областным советом партии совместно с партийной группой в областном Кенгаше народных депутатов и постоянной комиссией по вопросам формирования и исполнения местного бюджета.


«Миллий тикланиш» будет содействовать раскручиванию бренда «Сделано в Узбекистане»

За минувший период 2016 года в семи выставках, проведенных в Турции, Германии и России, приняли участие 33 субъекта предпринимательства, достигнуто подписание 12 договоров, 15 соглашений. В частности, ООО «Наманган момик сочик» подписало контракт по поставке продукции на 4 млн. долларов США, предприятие «Соф асал» – на 500 тысяч долларов США. В 2017 году предусмотрено обеспечение участия предпринимателей области в международных выставках, которые пройдут в Италии, Франции, Малайзии.

В развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в области также вносят свой вклад и коммерческие банки. За прошедшие 11 месяцев текущего года коммерческими банками предпринимателям и ремесленникам выделены кредиты на 654 миллиарда сумов, этот показатель по сравнению с 2015 годом больше в 1,3 раза. В 2017 году его намечено довести до 1 триллиона сумов. Кредитные средства предусмотрено, в основном, направить на развитие промышленности, отечественного производства и сферы услуг, – говорит депутат областного Кенгаша народных депутатов Одилжон Маматкаримов.

Исполнительный директор ООО «Наманганмехмаш» Фарход Жураев, студенты Наманганского инженерно-технологического института Дилмурод Жураев, Дилшод Абдуллаев отметили необходимость поддержки отечественных производителей путем продвижения на мировой рынок продукции под брендом «Сделано в Узбекистане».

И. Решетников, г. Наманган.
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