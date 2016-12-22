→ Минэкономики Узбекистана предлагает вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отраслях

Минэкономики Узбекистана предлагает вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отрасляхМинистерство экономики Узбекистана разработало проект постановления Кабинета Министров по увеличению предельной среднегодовой численности работников малых предприятий по отдельным трудоемким отраслям экономики.
В обсуждаемом документе предлагается увеличить вдвое численность малых предприятий по производству искусственных волокон, электрических деталей, компьютерного и периферийного, коммуникационного, электробытового оборудования, а также электробытовых и неэлектрических бытовых приборов.
Ключевое экономическое ведомство предложило увеличить численность персонала малых предприятиях в сфере производства подшипников, шестеренок, подъемного транспортного оборудования, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, машин и оборудования для металлургии, а также моторных транспортных средств.
Изменения могут коснуться также малых и частных предприятий в сфере строительства жилых и нежилых зданий, дорог и шоссе, железных дорог и линий метро, а также мостов и туннелей.
В относящихся к разряду трудоемких отраслях экономики предложено увеличить предельную численность малых предприятий до 200 человек (ранее 50 – 100).
Микрофирмы в области складирования и хранения, а также почтовой и курьерской деятельности смогут увеличить численность персонала вдвое - до 20 человек, малые предприятия – до 50.
В рамках обсуждаемого документа получат возможность увеличить среднегодовую предельную численность персонала и больничные организации в области общей и специальной врачебной практики. Причем в микрофирмах количество работающих может составить 25, в малых предприятиях – 100 человек (ранее соответственно 10 и 20).
Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 24 августа 2016 года, Узбекистан в 1 января 2017 года введет международную систему классификации видов экономической деятельности.
Она разработана на базе статистической классификации Европейского Союза (KDEC/NACE).
Документом определена среднегодовая численность работников в микрофирмах и малых предприятиях Узбекистана.
Согласно принимаемой классификации, сферы деятельности малых и частных предприятий включают:
-сельское, лесное и рыбное хозяйство; горнодобывающую промышленность и разработку карьеров; обрабатывающую промышленность; -электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха; водоснабжение, канализацию сфер и утилизацию отходов; строительство; оптовую и розничную торговлю, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов; перевозку и хранение; услуги по проживанию и питанию; информацию и связь ; финансовую и страховую деятельность; операции с недвижимым имуществом, профессиональную, научную и техническую деятельность; -деятельность по управлению и предоставлению вспомогательных услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; искусство , развлечения и отдых; предоставление прочих видов услуг.
С 1 января 2017 года общегосударственный классификатор будет использован в межведомственном взаимодействии органов государственного управления, в формах статистической, налоговой и финансовой отчетности.
В. Новиков.