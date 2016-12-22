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→ Минэкономики Узбекистана предлагает вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отраслях
Сегодня, 12:50 0 560 Рейтинг0 Напечатать

Минэкономики Узбекистана предлагает вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отраслях

Министерство экономики Узбекистана разработало проект постановления Кабинета Министров по увеличению предельной среднегодовой численности работников малых предприятий по отдельным трудоемким отраслям экономики.

Минэкономики Узбекистана предлагает вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отраслях

В обсуждаемом документе предлагается увеличить вдвое численность малых предприятий по производству искусственных волокон, электрических деталей, компьютерного и периферийного, коммуникационного, электробытового оборудования, а также электробытовых и неэлектрических бытовых приборов.

Ключевое экономическое ведомство предложило увеличить численность персонала малых предприятиях в сфере производства подшипников, шестеренок, подъемного транспортного оборудования, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, машин и оборудования для металлургии, а также моторных транспортных средств.

Изменения могут коснуться также малых и частных предприятий в сфере строительства жилых и нежилых зданий, дорог и шоссе, железных дорог и линий метро, а также мостов и туннелей.

В относящихся к разряду трудоемких отраслях экономики предложено увеличить предельную численность малых предприятий до 200 человек (ранее 50 – 100).

Микрофирмы в области складирования и хранения, а также почтовой и курьерской деятельности смогут увеличить численность персонала вдвое - до 20 человек, малые предприятия – до 50.

В рамках обсуждаемого документа получат возможность увеличить среднегодовую предельную численность персонала и больничные организации в области общей и специальной врачебной практики. Причем в микрофирмах количество работающих может составить 25, в малых предприятиях – 100 человек (ранее соответственно 10 и 20).

Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 24 августа 2016 года, Узбекистан в 1 января 2017 года введет международную систему классификации видов экономической деятельности.

Она разработана на базе статистической классификации Европейского Союза (KDEC/NACE).

Документом определена среднегодовая численность работников в микрофирмах и малых предприятиях Узбекистана.

Согласно принимаемой классификации, сферы деятельности малых и частных предприятий включают:

-сельское, лесное и рыбное хозяйство; горнодобывающую промышленность и разработку карьеров; обрабатывающую промышленность; -электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха; водоснабжение, канализацию сфер и утилизацию отходов; строительство; оптовую и розничную торговлю, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов; перевозку и хранение; услуги по проживанию и питанию; информацию и связь ; финансовую и страховую деятельность; операции с недвижимым имуществом, профессиональную, научную и техническую деятельность; -деятельность по управлению и предоставлению вспомогательных услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; искусство , развлечения и отдых; предоставление прочих видов услуг.

С 1 января 2017 года общегосударственный классификатор будет использован в межведомственном взаимодействии органов государственного управления, в формах статистической, налоговой и финансовой отчетности.


В. Новиков.
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