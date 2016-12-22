В СЭЗ "Джизак" началось строительство стекольного завода
Официальная церемония закладки фундамента нового предприятия по производству и глубокой переработке стекла прошла 16 декабря в свободной экономической зоне "Джизак".
По данным китайского информационного агентства "Синьхуа", крупный завод в СЭЗ будет строить китайская торгово-промышленная компания "Минъюань сылу". Общая стоимость проекта составляет около $110 млн.
По предварительным данным, первая очередь будет сдана в мае 2017 года, а полный ввод в эксплуатацию состоится в сентябре 2019 года. С этого момента компания "Минъюань сылу" станет самым крупным производителем и поставщиком листового стекла в Центральной Азии.
фото: ИА "Синьхуа"