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→ Экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос до 90 тыс.тонн
Вчера, 12:21 0 812 Рейтинг0 Напечатать

Экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос до 90 тыс.тонн

В ходе итоговой пресс-конференции Посольства Российской Федерации в Узбекистане подробно говорилось о узбекско-российском сотрудничестве в сфере экономики.

Экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос до 90 тыс.тонн

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в нашей стране В.Л. Тюрденев в своем докладе привел ряд статистических данных относительно экспорта узбекских плодоовощей в Россию.

По его словам, за 9 месяцев текущего года экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос в физическом выражении в три раза - до 90 тыс. тонн. Данное заявление сделано с опорой на узбекские статистические данные.

«Сегодня специалисты двух стран прорабатывают возможность создания так называемого «зеленого коридора» для существенного увеличения поставок узбекской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию», - добавил дипломат.

Его функционирование обеспечит упрощенную процедуру таможенного и фитосанитарного оформления сельскохозяйственной продукции, поставляемой из Узбекистана в Россию.

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