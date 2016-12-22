→ Экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос до 90 тыс.тонн

Экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос до 90 тыс.тоннВ ходе итоговой пресс-конференции Посольства Российской Федерации в Узбекистане подробно говорилось о узбекско-российском сотрудничестве в сфере экономики.
Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в нашей стране В.Л. Тюрденев в своем докладе привел ряд статистических данных относительно экспорта узбекских плодоовощей в Россию.
По его словам, за 9 месяцев текущего года экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос в физическом выражении в три раза - до 90 тыс. тонн. Данное заявление сделано с опорой на узбекские статистические данные.
«Сегодня специалисты двух стран прорабатывают возможность создания так называемого «зеленого коридора» для существенного увеличения поставок узбекской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию», - добавил дипломат.
Его функционирование обеспечит упрощенную процедуру таможенного и фитосанитарного оформления сельскохозяйственной продукции, поставляемой из Узбекистана в Россию.