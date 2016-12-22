→ В АО «Навоиазот» сменился руководитель

В АО «Навоиазот» сменился руководительВременно исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа крупнейшего химического завода Узбекистана – АО «Навоиазот» по результатам конкурсного отбора назначен Баходир Шарипов.
Как отмечено в сообщении компании, Баходир Шарипов будет исполнять обязанности руководителя АО до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.
Конкурс на должность председателя правления акционерного общества, в котором могли принять участие иностранные специалисты, «Навоиазот» объявил одним из первых в Узбекистане в ноябре 2015 года.
Руководителями исполнительного органа акционерного общества в Узбекистане иностранным менеджерам разрешено быть майским (2015 года) Указом Президента. В октябре того же года парламент республики принял соответствующие поправки в ряд действующих законов. В соответствии с внесенными изменениями, доходы иностранных специалистов, полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала, будут освобождены от уплаты подоходного налога, налога на доходы у источника, а также обязательных страховых взносов. В свою очередь, акционерные общества освобождаются от единого социального платежа с фонда оплаты труда иностранных работников, привлеченных в качестве управленческого персонала.
"Навоиазот" был введен в строй в 1964 году. Завод, полностью принадлежащий государству, специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.
Согласно паспорту предприятия, оно занимает земельную площадь более 895,5 га, производственная площадь составляет 285 га.
Производственные мощности рассчитаны на выпуск 550 тыс. тонн аммиака, 870 тыс. тонн азотной кислоты, 950 тыс. тонн аммиачной селитры, 180 тыс. тонн азотно-фосфорного удобрения, 20 тыс. тонн сульфата аммония, 30 тыс. тонн ацетилена, 25 тыс тонн уксусной кислоты и другой продукции.
На заводе трудится около 10 тыс. человек.
на предприятии реализуются проекты «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола», «Строительство производств аммиака и карбамида», «Организация производства азотной кислоты» и «Модернизация и реконструкция объектов энергоснабжения, замена средств измерения на современные с внедрением АСУ ТП».
Реализация проектов позволит увеличить объем и номенклатуру производимой предприятием химической продукции, снизить энергопотребление и тем самым снизить себестоимость производства, обеспечит конкурентоспособность производимой АО «Navoiyazot» продукции. В условиях возрастающего потребления минеральных удобрений сельским хозяйством и химических реагентов подразделениями золотодобывающей и нефтегазовой промышленностей республики и в мире модернизация и замена морально и физически устаревших узлов имеет немаловажное значение в развитии АО «Navoiyazot».
Правительство страны планирует 49% акций "Навоиазота" продать иностранным инвесторам в ближайшие два года.
В. Новиков.