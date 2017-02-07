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Спецслужбы Казахстана опубликовали проект антитеррористической программы

Спецслужбы Казахстана опубликовали проект антитеррористической программы
Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана опубликовал проект президентского указа о госпрограмме «по противодействию религиозному экстремизму и терроризму» на 2017–2020 годы. Задачами программы называют совершенствование мер, направленных на «формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой терпимости к действиям, связанным с радикальными проявлениями».

Согласно сведениям госпрограммы, за последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 «рекрутов-казахстанцев»; с 2013 года «на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера».

В документе говорится, что «нейтрализация внешних и внутренних факторов, способствующих возникновению радикальных взглядов среди отдельных представителей общества» должна обеспечить условия для вхождения Казахстана «в тридцатку наиболее развитых государств мира». К внутренним факторам в проекте этой программы отнесены и существующие «социально-экономические проблемы».

Авторы этой программы ставят целью ежегодное пятипроцентное снижение количества лиц, «разделяющих экстремистские идеи, направленные на разжигание религиозной вражды или розни». Также проект госпрограммы предусматривает увеличение ежегодно количества уличных камер видеонаблюдения.

Проект среди прочего предполагает «повышение уровня реагирования на террористические проявления в пределах континентального шельфа Каспийского моря» и предотвращение проникновения экстремистской и террористической идеологии в правоохранительные и специальные государственные органы, а также в среду военнослужащих.
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