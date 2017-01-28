→ Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты шесть человек

Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты шесть человекВечером в воскресенье, 29 января, неизвестные злоумышленники открыли огонь в исламском культурном центре Квебека, который также именуют "большой мечетью" этого канадского города. В результате вооруженного нападения убиты шесть человек, сообщает агентство Reuters. Еще восемь человек получили ранения.
В момент нападения в здании мечети находились около 40 человек, пришедших на вечернюю молитву. Среди них были не только взрослые, но и дети.
Со слов свидетелей полиция установила, что нападение осуществили три человека. По горячим следам задержаны двое подозреваемых.
Канадские СМИ передают, что после стрельбы по людям на первом этаже мечети один из злоумышленников поднимался на второй этаж и продолжал стрелять.
Информация о жертвах уточняется.
Радиостанция Radio Canada передает, что нападавшие были в масках и кричали "Аллах Акбар". В полиции не комментируют эту информацию.
Премьер Квебека Филип Куйяр назвал стрельбу «варварским насилием» и заявил, что это был «террористический акт, направленный против мусульман». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил ранее в Twitter’e: «Этой ночью канадцы оплакивают погибших в ходе трусливого нападения на мечеть в городе Квебек. Мысли мои сейчас с теми, кто погиб, и с их семьями»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, накануне объявивший, что его страна готова принимать беженцев независимо от их вероисповедания, после нападения на мечеть в Квебеке опубликовал в своем твиттере следующую запись: "Этим вечером канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами и их семьями".