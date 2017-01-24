Сафия, юная террористка -"мученица" с приятным голосом
Преступление Сафии С., совершенное ей 26 февраля 2016 года, зафиксировано видеокамерами, расположенными на железнодорожном вокзале Ганновера. Молодая девушка в платке пристально следит за двумя полицейскими на платформе. Сафия вызывает подозрения, ее просят показать документы. Она протягивает полицейскому билет, а потом резко всаживает ему нож с шестисантиметровым лезвием в шею. Сафию скручивает коллега раненого. Рана оказывается опасной для жизни, но полицейский все же выжил.
Нападение Сафии С. считается первым, совершенным в Германии по заказу террористической группировки ДАИШ. По обвинению в попытке убийства, нанесению тяжких, опасных для жизни телесных повреждений, а также поддержке террористической группировки Сафия С. приговорена к суровому для ее возраста лишению свободы сроком на шесть лет. Юной стороннице ДАИШ всего 16.
Строгое религиозное воспитание
Нападение на полицейского, как потом выяснилось, было для Сафии апофеозом многолетнего процесса религиозной радикализации. Девочка выросла в Ганновере, ее отец - немец, перешедший в ислам, мать - верующая мусульманка из Марокко. Родители расстались, и Сафия вместе с двумя братьями воспитывалась матерью по строгим религиозным правилам. "Для развлечений места у них было немного", - говорит отец. Мать водила детей в мечеть, расположенную в северной части Ганновера и давно известную немецким спецслужбам как место сбора радикальных мусульман.
В интернете есть видео, на котором Сафия С., будучи еще 7-летней девочкой, лихо цитирует стихи из Корана, сидя рядом с известным в Германии проповедником салафитского течения в исламе Пьером Фогелем (Pierre Vogel). "Вот оно, новое исламское поколение, я горжусь тобой. Учи Коран наизусть, за каждый выученный стих тебе обеспечена ступенька повыше в день Божьего суда", - сказал проповедник, который находится под наблюдением спецслужб по подозрению в экстремизме.
Просмотрели
Сафия попала в поле зрения органов безопасности еще до атаки на полицейских. Они обратили внимание на ее запись в чате от ноября 2015 года, после терактов во французской столице: "Вчера был мой любимый день. Пусть Аллах благословит наших львов, которые сделали свое дело в Париже". Радикальные настроения образованной девушки с приятным голосом, владевшей четырьмя языками, не остались незамеченными. Первой полицию проинформировала бабушка.
В середине января 2016 года полицейские нашли Сафию и провели с ней беседу. Но это не помогло: 22-го числа она улетела в Стамбул, чтобы присоединиться к ДАИШ, куда незадолго до этого отправился ее старший брат. Брата турецкие власти схватили на границе с Сирией и вернули на родину, где он был помещен в психиатрическую клинику. За Сафией же отправилась мать. Вернулись они вместе в феврале, на паспортном контроле их задержали, телефон девушки конфисковали. Но расшифровка и перевод переписки с арабского языка затянулась.
Неверно оценили опасность
А между тем в переписке были важные факты: юная салафитка успела вступить в контакт с членами ИГ и получила задание провести теракт, стать "мученицей". Правда, прочли это следователи уже в марте, когда было слишком поздно. Теперь специальная комиссия в ландтаге Нижней Саксонии выясняет, можно ли было предотвратить преступление девушки. После задержания в аэропорту ведь не только в семьи замечали, что с Сафией творится что-то неладное. В полицию успели обратиться учитель и руководство гимназии, в которой она училась.
В день атаки полиция искала встречи с Сафией, но та на занятия не пришла - она как раз была на вокзале. Комиссия также постарается выяснить, как следователи земельного ведомства криминальной полиции могли сделать столь ошибочные выводы относительно Сафии. Земельное ведомство разослало письмо коллегам в других немецких землях, в котором говорилось, что опасности она не представляет, "связей с ИГ не обнаружено". Случилось это ровно за день до нападения.
Первые комментарии
Первые отзывы на приговор в немецких газетах сдержанные. В случае Сафии С. шесть лет за решеткой - это не только и не столько суровое наказание, но и предоставляемый ей шанс уйти из-под опеки радикального исламского окружения, считает комментатор газеты Süddeutsche Zeitung. Cлучай Сафии показывает, что правоохранительные органы пока плохо понимают, что им необходимо лучше противостоять угрозе со стороны все более молодых экстремистов, отмечается в газете FAZ. Эта угроза недооценивается, о чем свидетельствует тот факт, что Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) отказалось следить за Сафией, сочтя ее слишком юной, замечает журналист FAZ.
Тем временем ее случай - не единственный. Прошлой осенью был задержан 12-летний немецкий подросток иракского происхождения за попытку взорвать, к счастью, плохо сделанную, бомбу на рождественском рынке в Людвигсхафене. 16-17-летние подростки подожгли храм сикхов в Эссене. Остается надеяться, что сотрудники тюрьмы для юных преступников лучше будут готовы к тому, чтобы работать с юными фанатиками, заключил обозреватель газеты FAZ.