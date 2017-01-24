ФСБ начала операцию по ликвидации ячейки партии Хиз-бут Тахрир в Крыму
По словам З.Смирнова, силовики проводят обыски в домах, где жили подозреваемые. Он также подчеркнул, что сейчас в Крыму ведется системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.
Вчера, 25 января, сотрудники правоохранительных органов задержали членов партии «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. Они подозреваются в подготовке терактов в регионе. Как рассказал глава Министерства внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, главной целью террористических атак был Казанский авиационный завод.
Среди задержанных была участница женской ячейки Хизб ут-Тахрир и уроженцы из Татарстана, «проживающие в Швеции и пропагандирующие радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета». В отношении 30 членов группировки было возбуждено 13 уголовных дел, добавил Хохорин