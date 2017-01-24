После теракта в ночном клубе Турции, к выходцам из среднеазиатских стран стали испытывать неприязнь
Выходцы из среднеазиатских республик, проживающих в Турции, стали испытывать беспокойство за свои жизни, после того, как местные СМИ начали разжигать ненависть в их отношении.
Как передало Yeni Asya, сразу после террористического акта, в стране начали публиковаться материалы, в который особый акцент ставился на то, что террорист выходец из среднеазиатской республики. Причем, местные СМИ постоянно изменяли национальность преступника, называя его, то кыргызом, то уйгуром, то узбеком, при этом страны, откуда он приехал в Турцию, также менялись, называли даже Китай.
Эта информация изданий привела к тому, что особо бдительные граждане поймали выходца из Туркменистана, работавшего продавцом, и избили. Они объяснили свой поступок тем, будто бы приметы продавца схожи с ориентировкой террориста, убившего 39 посетителей ночного клуба.
Еще было много лживой информации в местных СМИ, от чего приезжие иностранцы стали чувствовать себя неуютно. Свое недовольство они выражали в социальных сетях.
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