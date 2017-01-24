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Немецкие власти допускают теракты с применением химоружия

Немецкие власти допускают теракты с применением химоружия
Правительство Германии и Ведомство уголовной полиции Германии (BKA) предупреждают о возможных терактах с использованием химических веществ, сообщает немецкий таблоид Bild.

"Исламисты желают и имеют возможность собрать большие количества химических веществ и использовать их", - говорится в отчете BKA для правительства под названием "Анализ рисков для гражданского населения".

Документ называет "реалистичными вариантами" отравление химическими веществами питьевой воды в жилом секторе или продуктов питания, а также атаки террористов на объекты или транспортные средства химической промышленности.

В то же время собственное производство, применение отравляющих газов и крупномасштабные теракты, как говорится в документе, "в настоящее время невозможны, судя по инструкциям, находящимся в распоряжение террористов", передает Bild.

Правительственный документ, как добавляет корреспондент, детально описывает возможные опасности от химических атак для населения и указывает, какие меры должны принять немецкие спецслужбы, больницы, службы спасения.

Источник: Bild
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