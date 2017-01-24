→ А.Машарипова погубила ревнивая жена

А.Машарипова погубила ревнивая женаИз турецких СМИ стало известно, что вычислить квартиру, где скрывался боевик ДАИШ Абдулкадыр Машарипов, удалось благодаря женской ревности супруги террориста, задержанной в операций по поиску Машарипова.
После совершения теракта, убийца десятков людей в ночном клубе Reina в Стамбуле, первые дни скрывался в районе Зейтинбурну европейской части Стамбула, затем перебрался на съемную квартиру к жене и детям. Однако руководители ДАИШ якобы по соображениям безопасности приняли решение разделить семью. Муж с четырехлетним сыном переехал на конспиративное жилье в соседнем районе, жену с полуторагодовалой дочерью отправили в азиатскую часть города.
Между тем женщина от знакомых джихадистов узнала, что кроме денежного вознаграждения за успешный теракт в размере 200 тысяч долларов ее супруга поощрили новой женой – 27-летней сенегалкой по имени Дина. Брак был заключен по законам шариата. При аресте жена Машарипова рассказала оперативникам все, что знала, а также указала приблизительно дом, в котором прячется ее муж.
По сообщению турецкого издания "Хурриет" 16 января в квартире в стамбульском районе Эсенюрт вместе с Абдулкадыром Машариповым были задержаны еще три женщины – Дина А. из Сенегала, Али Джамиль Мухаммад из Ирака и Айша М. из Сомали. Террорист заявил полицейским, что со всеми тремя женщинами, которых ему подарила группировка ДАИШ он заключил никах (брачный договор по правилам шариата).
В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.
По его словам Машарипова, давший ему приказ "эмир" пообещал помочь ему бежать из Турции. Однако террорист не успел покинуть территорию страны, он был задержан в ходе спецоперации в спальном районе Эсенюрт на окраине Стамбула.
В.Михайлов