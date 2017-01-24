Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ А.Машарипова погубила ревнивая жена

А.Машарипова погубила ревнивая жена

А.Машарипова погубила ревнивая женаИз турецких СМИ стало известно, что вычислить квартиру, где скрывался боевик ДАИШ Абдулкадыр Машарипов, удалось благодаря женской ревности супруги террориста, задержанной в операций по поиску Машарипова.

После совершения теракта, убийца десятков людей в ночном клубе Reina в Стамбуле, первые дни скрывался в районе Зейтинбурну европейской части Стамбула, затем перебрался на съемную квартиру к жене и детям. Однако руководители ДАИШ якобы по соображениям безопасности приняли решение разделить семью. Муж с четырехлетним сыном переехал на конспиративное жилье в соседнем районе, жену с полуторагодовалой дочерью отправили в азиатскую часть города.

Между тем женщина от знакомых джихадистов узнала, что кроме денежного вознаграждения за успешный теракт в размере 200 тысяч долларов ее супруга поощрили новой женой – 27-летней сенегалкой по имени Дина. Брак был заключен по законам шариата. При аресте жена Машарипова рассказала оперативникам все, что знала, а также указала приблизительно дом, в котором прячется ее муж.

По сообщению турецкого издания "Хурриет" 16 января в квартире в стамбульском районе Эсенюрт вместе с Абдулкадыром Машариповым были задержаны еще три женщины – Дина А. из Сенегала, Али Джамиль Мухаммад из Ирака и Айша М. из Сомали. Террорист заявил полицейским, что со всеми тремя женщинами, которых ему подарила группировка ДАИШ он заключил никах (брачный договор по правилам шариата).

В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.

По его словам Машарипова, давший ему приказ "эмир" пообещал помочь ему бежать из Турции. Однако террорист не успел покинуть территорию страны, он был задержан в ходе спецоперации в спальном районе Эсенюрт на окраине Стамбула.

В.Михайлов
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Компания GM Узбекистан намерена организовать онлайн-продажи автомобилей

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

Похожие статьи
Теги
В. Михайлов
LCN