Абу Мухмамед Хоросан начал давать показания
Руководили действиями Абу Мухмамед Хоросана кураторы террористической группировки ДАИШ из своей штаб квартиры в Ракке.
По первоначальному плану террорист должен был расстрелять гуляющих в новогоднюю ночь на площади Таксим в Стамбуле. «Я пришел на площадь Таксим в новогоднюю ночь, там было много сотрудников службы безопасности. Мне не удалось провести атаку», —рассказал Машарипов.
Тогда террорист связался со своим командиром в Ракке и они пришли к заключению, что надо подыскать подходящее место для действия. «Я получил указание найти новую цель в данном районе… Клуб Reina выглядел подходящим для атаки. Охраны было мало», — добавил джихадист.
Также Абу Мухмамед Хоросан рассказал, что приехал в Турцию через Иран. Жил в турецком городе Конья, и именно оттуда связывался со своим командиром.
А.Машарипов так же рассказал следователям, что проходил обучение в лагерях по подготовки боевиков в Афганистане, где получил первый опыт террористической деятельности и свое прозвище.
В. Михайлов