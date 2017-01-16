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Абу Мухмамед Хоросан начал давать показания

Абу Мухмамед Хоросан начал давать показания
По просочившимся в турецкие СМИ информации террорист А.Машарипов по кличке Абу Мухмамед Хоросан, которого вчера задержали в Стамбуле начал давать первые показания.

Руководили действиями Абу Мухмамед Хоросана кураторы террористической группировки ДАИШ из своей штаб квартиры в Ракке.
По первоначальному плану террорист должен был расстрелять гуляющих в новогоднюю ночь на площади Таксим в Стамбуле. «Я пришел на площадь Таксим в новогоднюю ночь, там было много сотрудников службы безопасности. Мне не удалось провести атаку», —рассказал Машарипов.

Тогда террорист связался со своим командиром в Ракке и они пришли к заключению, что надо подыскать подходящее место для действия. «Я получил указание найти новую цель в данном районе… Клуб Reina выглядел подходящим для атаки. Охраны было мало», — добавил джихадист.

Также Абу Мухмамед Хоросан рассказал, что приехал в Турцию через Иран. Жил в турецком городе Конья, и именно оттуда связывался со своим командиром.

А.Машарипов так же рассказал следователям, что проходил обучение в лагерях по подготовки боевиков в Афганистане, где получил первый опыт террористической деятельности и свое прозвище.

В. Михайлов
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В. Михайлов
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