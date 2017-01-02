"Талибан" опубликовал видео с похищенным в Афганистане профессором из США
Американец Кевин Кинг, которому 60 лет, и его коллега по работе 48-летний австралиец Джон Уикс были похищены пять месяцев назад в Кабуле близ кампуса подразделения Американского университета в Афганистане.
Обращение пленного Кинга боевики опубликовали в среду в YouTube, сама видеозапись сделана первого января. На видео Кинг озвучил требование боевиков к американским властям, чтобы они отпустили несколько "солдат" в обмен на пленных. "Дональд Трамп, я прошу вас, всё в ваших руках. Прошу вас, вступите в переговоры с талибами", — говорится в видеообращении.
По словам Кинга, в противном случае талибы убьют пленных.
Видео с Кингом стало единственным подтверждением, что он все еще жив, после исчезновения в августе 2016 года, отмечает газета.