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"Талибан" опубликовал видео с похищенным в Афганистане профессором из США

"Талибан" опубликовал видео с похищенным в Афганистане профессором из США
Боевики движения "Талибан" опубликовали видеообращение удерживаемого ими американского профессора, который попросил о помощи избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Ноаости, ссылаясь на Guardian.

Американец Кевин Кинг, которому 60 лет, и его коллега по работе 48-летний австралиец Джон Уикс были похищены пять месяцев назад в Кабуле близ кампуса подразделения Американского университета в Афганистане.

Обращение пленного Кинга боевики опубликовали в среду в YouTube, сама видеозапись сделана первого января. На видео Кинг озвучил требование боевиков к американским властям, чтобы они отпустили несколько "солдат" в обмен на пленных. "Дональд Трамп, я прошу вас, всё в ваших руках. Прошу вас, вступите в переговоры с талибами", — говорится в видеообращении.
По словам Кинга, в противном случае талибы убьют пленных.

Видео с Кингом стало единственным подтверждением, что он все еще жив, после исчезновения в августе 2016 года, отмечает газета.
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