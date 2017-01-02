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В Афганистане на торжественном приеме произошел взрыв

В Афганистане на торжественном приеме произошел взрыв
По данным афганских властей, не менее пяти человек погибли и 14 были ранены, в том числе губернатор провинции и посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Афганистане, при взрыве в провинции Кандагар вечером 10 января.
Сообщается, что целью взрыва стал прием в столице Кандагара, на котором присутствовали губернатор Хамаюн Азизи и посол ОАЭ, а также ряд других представителей властей и дипломатов.

По словам пресс-секретаря местной администрации Самима Кхпалвака, также присутствовавшего на ужине, взрывные устройства, по всей видимости, находились в диванах. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило информацию, сообщив, что посол этой страны Джума Мухаммед Абдулла аль-Кааби и ряд дипломатов были ранены в результате «этого гнусного теракта».
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