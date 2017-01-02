В Афганистане на торжественном приеме произошел взрыв
Сообщается, что целью взрыва стал прием в столице Кандагара, на котором присутствовали губернатор Хамаюн Азизи и посол ОАЭ, а также ряд других представителей властей и дипломатов.
По словам пресс-секретаря местной администрации Самима Кхпалвака, также присутствовавшего на ужине, взрывные устройства, по всей видимости, находились в диванах. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило информацию, сообщив, что посол этой страны Джума Мухаммед Абдулла аль-Кааби и ряд дипломатов были ранены в результате «этого гнусного теракта».