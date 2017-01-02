Терроризм и итоги новогодних праздников
В воскресенье, 8 января, взрыв прогремел на западе сирийской провинции Дамаск. Вблизи поселка Сасаа террористы подорвали заминированный автомобиль. Взвыв унес жизни пяти человек, не менее 15 пострадали. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. До этого взрыв прогремел в сирийском городе Аазаз. Погибло 60 человек, пострадало более сотни. Основное число жертв составили члены вооруженной оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам".
В Египте в понедельник девять сотрудников полиции погибли в результате атаки исламистов на блокпост близ города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Ранения получили около десяти человек.
Двадцать три человека стали жертвами двух терактов в Багдаде минувшим воскресеньем. Взрывы прогремели рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке города. Более 70 человек получили ранения.
В воскресенье четыре человека погибли и еще 13 получили ранения и травмы из-за наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила о теракте, уточнив, что "террорист нейтрализован".
В Турции установила личность подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан, пока находится в бегах. В ночь на 1 января он расстрелял посетителей клуба "Рейна", выпустив в толпу 180 патронов. В результате действий террориста 39 человек погибли, десятки пострадали.
В Иордании 7 января погиб американский военный Исайя Букер. СМИ со ссылкой на источники в администрации США заявили, что инцидент расследуется как теракт. Подробности произошедшего пока не известны.
В самой Америке 6 января из-за стрельбы в аэропорту Флориды 5 челок погибли, 8 получили ранения, 37 человек были травмированы из-за возникшей паники. Стрелок был задержан. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, ранее воевавший в Ираке и даже имеющий боевые награды. CNN пишет, что в ноябре Эстебан приходил в ФБР и жаловался на то, что в его голове звучат чужие "голоса". Галлюцинации призывали бывшего солдата присоединиться к террористической группировке ИГИЛ.