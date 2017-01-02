Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана
Спецслужбы Турции установила личность подозреваемого в организации теракта в ночном клубе Стамбула ночью 1 января. Об это сообщило издание Daily Sabah. В статье говорится о выходце из Узбекистана Абдулгадире Машарипове, террористе, воюющего под кличкой Абу Мухаммед Хорасан.
По данным издания, пока задержать А.Машарипова не удалось. Турецкие спецслужбы проводят массовую поисковую операцию по всей стране.
Идентифицировать преступника удалось благодаря данным с камер наружного наблюдения. После расшифровки видеозаписей подозрения пали на одного из покинувших здание ночного клуба мужчин, который сел в такси, но, по словам водителя, не смог расплатиться из-за отсутствия денег. Ранее полицейские выяснили, что после стрельбы террорист переоделся во внутреннем помещении клуба и вышел незамеченный вместе с другими посетителями, в панике оставлявшими заведение. Как оказалось, деньги, 500 турецких лир, злоумышленник, действительно, забыл в кармане оставленной в клубе куртки.
Напомним читателям , что в начале января на причастность к теракту в Стамбуле проверялся 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, было обнародовано в прессе и в соцсетях. Однако Машрапов оказался невиновным в кровавой бойне.
5 января власти Турции объявили, что подозреваемый, вероятно, является уйгуром по национальности. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак не исключил, что террорист мог покинуть страну, однако назвал более вероятной возможность его поимки в результате следственных действий внутри Турции. Вице-премьер также сообщил, что во время совершения теракта преступник действовал один, но у него могли быть помощники.
За день до этого турецкая полиция задержала в провинции Измир около 40 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с группировкой ДАИШ, взявшей на себя ответственность за теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Центральной Азии.