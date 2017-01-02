Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана
8-01-2017, 09:22 0 24036 Рейтинг10 Напечатать

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Спецслужбы Турции установила личность подозреваемого в организации теракта в ночном клубе Стамбула ночью 1 января. Об это сообщило издание Daily Sabah. В статье говорится о выходце из Узбекистана Абдулгадире Машарипове, террористе, воюющего под кличкой Абу Мухаммед Хорасан.

По данным издания, пока задержать А.Машарипова не удалось. Турецкие спецслужбы проводят массовую поисковую операцию по всей стране.

Идентифицировать преступника удалось благодаря данным с камер наружного наблюдения. После расшифровки видеозаписей подозрения пали на одного из покинувших здание ночного клуба мужчин, который сел в такси, но, по словам водителя, не смог расплатиться из-за отсутствия денег. Ранее полицейские выяснили, что после стрельбы террорист переоделся во внутреннем помещении клуба и вышел незамеченный вместе с другими посетителями, в панике оставлявшими заведение. Как оказалось, деньги, 500 турецких лир, злоумышленник, действительно, забыл в кармане оставленной в клубе куртки.

Напомним читателям , что в начале января на причастность к теракту в Стамбуле проверялся 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, было обнародовано в прессе и в соцсетях. Однако Машрапов оказался невиновным в кровавой бойне.

5 января власти Турции объявили, что подозреваемый, вероятно, является уйгуром по национальности. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак не исключил, что террорист мог покинуть страну, однако назвал более вероятной возможность его поимки в результате следственных действий внутри Турции. Вице-премьер также сообщил, что во время совершения теракта преступник действовал один, но у него могли быть помощники.

За день до этого турецкая полиция задержала в провинции Измир около 40 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с группировкой ДАИШ, взявшей на себя ответственность за теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Центральной Азии.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

СМИ ошиблись опознав в виновнике бойни в стамбульском ночном клубе гражданина Киргизии

Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Фото

Атака в ночном клубе в Стамбуле: погибли не менее 35 человек

Турецкие СМИ рассказали о предотвращении теракта в аэропорту Стамбула

13 человек, задержаны в связи с терактом в Стамбуле

Реклама на сайте
LCN