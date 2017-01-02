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→ Из Центральной Азии едут воевать в ИГ ради заработка - DW
Вчера, 03:09 0 304 Рейтинг0 Напечатать

Из Центральной Азии едут воевать в ИГ ради заработка - DW

Из Центральной Азии едут воевать в ИГ ради заработка - DW
Война на стороне террористов ИГ для многих выходцев из Центральной Азии стала своего рода трудовой миграцией, сообщает издание Deutsche Welle

Пять бывших республик СССР - Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия - являются для террористической организации Исламское государство привлекательной территорией для вербовки новых бойцов. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Обратить внимание на выходцев из Центральной Азии, воюющих в ИГ, пришлось после теракта в Стамбуле, ответственность за который взяла на себя организация. Пока неизвестно, выходцем из какой страны является террорист, однако турецкие СМИ сначала сообщили, что он является киргизом или узбеком. Затем вице-премьер страны Вэйси Кайнак заявил по турецкому телевидению, что подозреваемый, "вероятно, является уйгуром" (десятки тысяч из них также заселяют приграничные районы некоторых центральноазиатских стран, включая Киргизию).

Точное количество центральноазиатских бойцов в рядах ИГ неизвестно. В декабре 2015-го нью-йоркская фирма The Soufan Group, которая специализируется на политическом консалтинге, оценила число бойцов ИГ из бывших республик СССР в примерно 4,7 тысяч. Впрочем, более половины из них, по данным фирмы, происходят из Северного Кавказа и являются гражданами России - из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Именно центральноазиатские бойцы - это преимущественно узбеки и киргизы - по 500 от каждой группы. Другие источники относят к самым группам также и таджиков.

Издание также сообщает, что вследствие недавнего наступления международной коалиции в Сирии и Ираке против ИГ погибли также немало бойцов исламистов из Центральной Азии.

Андрей Серенко, эксперт из Центра афганских исследований, считает, что можно увидеть тенденцию: участие в войне на стороне ИГ для многих выходцев из Центральной Азии стало "своего рода трудовой миграцией".

"По оценкам экспертов, все больше людей из Центральной Азии идут к ИГ скорее по финансовым, чем по идеологическим соображениям", - говорит он.

Издание отмечает, что раньше молодым людям из Центральной Азии удавалось находить работу в России. Но Москва сейчас проводит более жесткую миграционную политику, поэтому, возвращаясь домой, жители Центральной Азии становятся легкой добычей для исламистов.
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