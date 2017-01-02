Хроники терактов за 2016 год
Последние атаки террористов, пожалуй, показали, что они готовы бороться с теми, кто им неугоден, даже подручными средствами, без продумывания сложных схем нападения.
9 января 2016
В Хургаде трое боевиков, добравшиеся до курорта по морю, напали на отель Bella Vista: вооруженные мужчины открыли стрельбу возле входа в гостиницу, пострадали несколько человек. Охранники-полицейские быстро среагировали и открыли ответный огонь по террористам, им удалось ликвидировать всех троих нападавших.
14 января 2016
В столице Индонезии Джакарте прогремели шесть взрывов. Один из них произошел у торгового центра «Саринах Тхамрин», напротив кофейни Starbucks, другие — у посольств Турции и Пакистана. После взрывов на улице произошла перестрелка между полицией и преступниками.
Сообщалось, что устроила теракт группа из 10–14 боевиков, в том числе террористы-смертники. Погбили несколько человек.
16 января 2016
В столице африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу боевики атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid. Жертвами террористов стали 23 человека из 18 стран, граждан России среди них не было. В ходе штурма отеля силовикам удалось освободить более 120 заложников.
Ответственность за атаку на отель взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида в странах исламского Магриба»: это была их месть Франции и Западу.
22 января 2016
В столице Сомали Могадишо возле ресторана Beach View Café взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Сразу после этого боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» открыли огонь по посетителям популярного городского пляжа Лидо, захватили одно из заведений, в котором проходила свадебная церемония, и взяли заложников. В результате стрельбы погибли 19 человек, еще несколько получили ранения.
В атаке участвовали пять человек, одного из них задержали, остальные были убиты.
17 февраля 2016
В центре столицы Турции Анкары, в районе военных общежитий, на воздух взлетел автомобиль, в котором была взрывчатка: взрыв был таким мощным, что ощущался на удалении полутора-двух километров от места происшествия. В результате теракта погибли около 30 человек, еще 60 получили ранения. Большинство погибших и пострадавших во время взрыва — представители вооруженных сил Турции.
Позже стало известно, что теракт устроил сириец, входивший в курдскую партию «Демократические силы».
14 марта 2016
Почти через месяц в Анкаре снова прогремел взрыв: на автобусной остановке вновь взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Клубы густого дыма было видно из разных частей города.
В результате теракта погибли 34 человека, еще как минимум 125 человек получили ранения различной степени тяжести.
19 марта 2016
Еще через три дня все в той же Анкаре, у площади Таксим, на проспекте Истикляль подорвался смертник. Тогда сообщалось о 36 пострадавших и четырех погибших.
22 марта 2016
«Исламское государство» устроило теракт в Брюсселе в ответ на действия полиции Бельгии по розыску и задержанию террористов, причастных к ноябрьским терактам во Франции. В аэропорту прогремели два взрыва: первый — в зоне регистрации пассажиров, второй — на взлетно-посадочной полосе. После того как пассажиров вывели из здания аэропорта, полиция обнаружила там еще одну бомбу, три пояса смертников и автомат Калашникова.
Позднее произошли еще взрывы в метро Брюсселя: на станциях Мальбек, Шуман (рядом со зданиями Еврокомиссии и Совета ЕС) и Артс-Лой (рядом с посольством США). Также на станциях обнаружили взрывное устройство, которое не было приведено в действие.
В результате террористической атаки погибли около 30 человек, более 80 получили ранения.
Через неделю в коммуне Схербек столицы Бельгии поймали исламиста, который хотел взорвать атомную электростанцию.
26 марта 2016
В пакистанском городе Лахор прогремел взрыв рядом с детским парком, между кассами и горками. Погибли как минимум 69 человек, еще около 300 получили ранения; большинство жертв взрыва — женщины и дети.
Мощность взрывного устройства составила от 8 до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Ответственность за организацию теракта взяла на себя экстремистская группировка «Джамаат уль-Ахрар», относящаяся к движению пакистанских талибов «Техрик-и-талибан Пакистан».
23 мая 2016
ИГИЛ устроил семь взрывов в сирийской провинции Латакия: погибли 125 человек. Бомбы сдетонировали в общественных местах: две — рядом с автовокзалами, еще одна — в отделении скорой помощи государственной больницы. Во всех случаях взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.
7 июня 2016
В историческом квартале Стамбула, где расположены Стамбульский университет, мечеть Беязыт и ворота Гранд-Базар, рядом с полицейским автобусом взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а потом раздались выстрелы. В результате взрыва погибли 11 человек: семь полицейских и четверо гражданских. Еще почти 40 человек получили ранения.
12 июня 2016
Ночью в гей-клуб Pulse в Орландо ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь по посетителям. Потом он забаррикадировался в помещении и захватил заложников. В результате погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»: Омар Матин, организовавший нападение, был их бойцом.
Позднее также сообщалось, что Матин имел связи с мужчинами и не раз сам ходил в этот клуб развлекаться. Якобы он заразился СПИДом от одного из своих любовников и теракт стал его местью за это.
29 июня 2016
Три террориста-смертника, состоявшие в рядах ИГИЛ, расстреляли посетителей международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле, после чего подорвали себя. В результате атаки погибли 36 человек, более 100 получили ранения.
14 июля 2016
После того как спецслужбам Франции удалось сделать все, чтобы чемпионат Европы по футболу прошел спокойно и безопасно, в Ницце террорист на грузовике проехал по толпе людей, отмечавших День взятия Бастилии: он ехал зигзагами и на протяжении двух километров давил на своем пути пешеходов. Погибли 84 человека, в том числе один россиянин, десятки пострадали, около 20 человек находятся в критическом состоянии. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что режим чрезвычайного положения во Франции, срок которого должен был истечь 26 июля, будет продлен еще на три месяца.
22 июля 2016
В Мюнхене иранец открыл стрельбу в торговом центре. Погибли 10 человек. Правда, немецкие власти не нашли следов исламского террора. Молодой человек открыл огонь из пистолета у ресторана быстрого питания, а затем зашел в торговый центр Olympia, расположенный неподалеку. Ночью полиция обнаружила тело самоубийцы, который, скорее всего, и являлся стрелком. Подозреваемый — 18-летний выходец из Ирана, который имел и немецкое гражданство.
31 июля 2016
Террористы-смертники атаковали газокомпрессорную станцию в Ираке. В результате нападения убиты четыре сотрудника компании North Oil, работавших на станции.
11 августа 2016
Теракты в Таиланде: в курортных зонах прогремело шесть взрывов. В результате погибли два человека, более 20 получили травмы. Теракты произошли после традиционного утреннего подъема флага у полицейских участков и постов. Позже в Хуахине саперы нашли и обезвредили еще одну неразорвавшуюся бомбу. По данным местной полиции, взрывные устройства, спрятанные в цветочных горшках, были приведены в действие с помощью мобильных телефонов.
21 августа 2016
В Турции во время свадьбы подорвался террорист-смертник. Погибли 50 человек. Взрыв произошел в толпе танцующих во время торжества.
23 августа 2016
В провинции Паттани в Таиланде прогремело два взрыва. Теракты произошли возле отеля Southern, который пользуется популярностью у западных туристов. Особенно сильным был второй взрыв, когда взорвался начиненный автомобиль. В результате погибла 35-летняя женщина из провинции Убон Ратчатхани и более 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
25 октября 2016
Мощный взрыв прогремел на автопарковке у здания Торгово-промышленной палаты в турецком курортном городе Анталья. Пострадали 12 человек, которые получили незначительные ранения от осколков стекол, разбитых взрывной волной.
10 декабря 2016
Вечером в субботу в Стамбуле прогремели два взрыва рядом со стадионом Vodafon-Arena, принадлежащим футбольному клубу «Бешикташ», где в тот момент хозяева играли с ФК «Бурсаспор». В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены молодые люди, играющие на гитаре в парке, позади них внезапно вспыхивает что-то яркое и слышатся громкие звуки — это первый взрыв рядом со стадионом.
В результате взрывов погибли 38 человек; еще 166 — пострадали.
11 декабря 2016
Вслед за двойным терактом в Стамбуле прогремел взрыв в Каире. Более 20 человек погибли в результате взрыва возле коптской православной церкви. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В соборе в это время шла служба.
19 декабря 2016
Убийство в Анкаре российкого посла в Турции Андрея Карлова также расценивается как теракт. Нападавшему, помимо Карлова, удалось ранить нескольких человек. Когда на место прибыли правоохранители, он вступил с ними в перестрелку. В результате спецоперации турок был убит. При себе у него оказалось полицейское удостоверение.
19 декабря 2016
В центре Берлина, на площади Брайтшайдплац около полуночи по екатеринбургскому времени грузовик врезался в толпу на Рождественской ярмарке. Он давил людей, проехав 50–80 метров. Водителем грузовика оказался нелегальный мигрант из Пакистана. Чтобы завладеть большегрузом, перед совершением теракта он убил его владельца, гражданина Польши. В результате нападения погибли 12 человек, пострадали около 50.