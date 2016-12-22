В Кабуле вооруженное нападение на дом парламентария, есть погибшие
Новостной сайт Tolonews.com сообщает, что среди погибших — два внука депутата и его 25-летний сын Обайдулла Барикзай. Также среди погибших — два сотрудника службы охраны, сообщает сайт Tolonews. Самому Миру Вали, по сообщениям, удалось бежать. В доме может оставаться неизвестное число людей, включая членов семьи депутата и гостей.
Движение «Талибан» заявило, что штурм совершен смертниками движения с целью помешать «важной встрече представителей органов безопасности».
Вечером в среду со ссылкой на местных жителей Tolonews передавал, что в доме слышны выстрелы. К месту нападения власти направили спецгруппу полиции.