Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ В Кабуле вооруженное нападение на дом парламентария, есть погибшие
Сегодня, 15:53 0 75 Рейтинг0 Напечатать

В Кабуле вооруженное нападение на дом парламентария, есть погибшие

В Кабуле вооруженное нападение на дом парламентария, есть погибшие
В Кабуле в результате вооруженного нападения на дом члена парламента Афганистана убиты по меньшей мере пять человек, сообщают власти Афганистана и местные СМИ. По сообщениям полиции, трое вооруженных человек ворвались вчера вечером в дом депутата от провинции Гильменд Мира Вали и применили в нем взрывчатку.

Новостной сайт Tolonews.com сообщает, что среди погибших — два внука депутата и его 25-летний сын Обайдулла Барикзай. Также среди погибших — два сотрудника службы охраны, сообщает сайт Tolonews. Самому Миру Вали, по сообщениям, удалось бежать. В доме может оставаться неизвестное число людей, включая членов семьи депутата и гостей.

Движение «Талибан» заявило, что штурм совершен смертниками движения с целью помешать «важной встрече представителей органов безопасности».

Вечером в среду со ссылкой на местных жителей Tolonews передавал, что в доме слышны выстрелы. К месту нападения власти направили спецгруппу полиции.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

Теракт в Стамбуле. Обобщение

Число погибших в результате землетрясения в Италии выросло до 250

В Италии столкнулись два поезда: десятки погибших

Полиция ликвидировала террористов, удерживавших заложников в столице Бангладеш

Теракт-самоубийство в Кабуле, десятки погибших

Реклама на сайте
LCN