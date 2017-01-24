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Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Во время блокады погибло около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. - от голода.

2 ноября 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке названия памятного дня, посвященного снятию блокады Ленинграда. Документ изменяет наименование дня воинской славы России «27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)» на «27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)».

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