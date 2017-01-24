Еще на 100 остановках Ташкента появятся информационные табло
В 2017 году на ташкентских автобусных остановках будет установлено ещё 100 информационных табло. Об этом сообщила пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".
На сегодняшний день на столичных остановках уже появилось двадцать информационных табло. Их установкой занимаются АО «Тошшахартрансхизмат» и УП «Тоштрансдиспетчерхизмат» вместе с компанией ООО «Grand Technology Systems».
Табло работают круглосуточно, демонстрируя название остановки, номера маршрутов, расписание времени прибытия автобусов, курсы валют и сведения о погоде. График прибытия автобусов показывается с 06:00 до 23:00 часов.
Анна Ним.